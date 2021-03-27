"Ъ": страховые союзы ЕАЭС хотят создать единый рынок страховых услуг

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Руководители страховых союзов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют заключить меморандум о намерении создать единый рынок страховых услуг. Об этом в субботу со ссылкой на проект документа сообщила газета "Коммерсантъ".

По сведениям издания, представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении планируют начать работу с обмена имеющимися данными по видам страхования, в рамках которого возможно создание единой базы для урегулирования убытков и борьбы с мошенничеством.

Данная инициатива, в числе прочего, предполагает формирование трансграничного обмена страховыми услугами. В частности, речь идет о выездных "Зеленых картах" ОСАГО, медстраховках для трудовых мигрантов и страховании туристов при выезде за рубеж. Предполагается, что страховку для въезда на территорию любой из стран - участниц ЕАЭС можно будет оформить онлайн.

Координационный совет представителей страховых союзов станет рабочим органом по всем направлениям, указывает газета.

"В координационном совете мы начнем прорабатывать такие вопросы, как единая лицензия, единая "Зеленая карта", единый ВЗР (страховой полис для выезжающих за рубеж - прим. ТАСС)", - приводит "Коммерсантъ" слова президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса. По его словам, инициатива уже получила поддержку со стороны руководства стран ЕАЭС.

Как отмечает издание, подписать меморандум планируется в июне 2021 года.