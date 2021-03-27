Проезд в купе из Москвы в Петербург и Сочи на майские будет дешевле, чем в 2019 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Средний чек на самые популярные направления путешествий из Москвы на поезде в майские праздники в 2021 году сократился по сравнению с 2019 годом для купейных вагонов. Поездки в Петербург, Казань и Сочи в купе обойдутся дешевле, чем два года назад. Это следует из исследования, проведенного сервисом поездок и путешествий Туту.ру (есть в распоряжении ТАСС).

Самыми популярными направлениями для путешествий в майские праздники (период 1-10 мая) в этом году стали маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Сочи и Петрозаводск, отмечают аналитики Туту.ру. Средние чеки за поездку в купейных вагонах сократились. За путешествие по направлению Москва - Санкт-Петербург в вагоне купе на майские праздники покупатели пока платят в среднем 1 614 рублей - на 35% меньше, чем два года назад. Средние чеки за поездку в вагонах купе по направлениям Москва - Казань, Москва - Кисловодск и Москва - Сочи сократились на 3-8% в сравнении с 2019 г. На треть сократился средний чек за поездку в купе по направлению Москва - Петрозаводск: с 3 744 до 2 515 рублей.

Обратная ситуация сложилась в этом году в сегменте плацкартных вагонов. Средний чек за путешествие по направлению Москва - Санкт-Петербург в плацкарте с 1 по 10 мая составляет 1 624 рубля - на 13% больше, чем в 2019 г. По направлению Москва - Волгоград ценовая динамика такая же. Также в топ-5 направлений для поездки плацкартным вагонам входят Москва - Казань (средний чек вырос на 27%), Москва - Псков (+17%) и Москва - Екатеринбург (+3%).

Выбор зарубежных железнодорожных направлений у россиян сейчас не очень большой: только Белоруссия и Абхазия. Средний чек на направлении Москва - Минск вырос почти на треть в сравнении с 2019 годом, а по маршруту Москва - Гагра - на 44%.