Аналитики назвали самые высокие зарплаты в сфере IT в России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Самую высокую среднюю зарплату в сфере IT в России может получить технический директор в размере 183 тыс. руб., на 173 тыс. руб. может рассчитывать аналитик больших данных, а на 165 тыс. руб. - разработчик. Таковы результаты исследования Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самую высокую среднюю зарплату в России может получать технический директор в сфере IT - 183 тыс. рублей. В Москве кандидат на эту должность может рассчитывать в среднем на 238 тыс. рублей в месяц - это самая высокая зарплата в Москве среди других IT-профессий", - говорится в результатах исследования.

Вторая по уровню оплаты специальность - аналитик больших данных (data scientist), а на зарплату в 165 тыс. руб. в среднем может претендовать разработчик, работающий в языке программирования Golang. "В Москве средняя зарплата такого специалиста составляет 195 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 145 тыс. рублей, а в Новосибирске - 100 тыс. рублей. В Краснодаре представителю этой профессии готовы платить в среднем 120 тыс. рублей. Кстати, это самая высокая средняя зарплата среди других IT-профессии в этом городе", - отмечает Работа.ру.

Специалист по искусственному интеллекту может претендовать на зарплату до 150 тыс. руб. в среднем, а руководитель команды разработки - до 144 тыс. руб.

Исследование проводилось в марте 2021 года. Было проанализировано более 200 тыс. вакансий по всей России.