Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала введение демпфера на подсолнечное масло

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла, пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

"Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters, - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. "По оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения", - указывают в Минэкономразвития.

Подкомиссия также поддержала предложение Минсельхоза установить ставку экспортной пошлины на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что "данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России".

Кроме того, признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее $165 за 1 тонну на аналогичный срок.