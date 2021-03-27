В кабмине планируют разработать Стратегию развития внутренних водных путей к августу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках заседания президиума правительственной комиссии по транспорту обратил особое внимание на ключевые разделы, которые должны войти в Стратегию развития внутреннего водного транспорта, разработка которой должна быть завершена к августу 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, Минтрансу были даны поручения определить участки внутренних водных путей с гарантированными глубинами 4 м и более, а также сроки строительства Багаевского гидроузла и реконструкции Городецкого гидроузла.

Также сообщается, что на заседании обсуждались основные подходы в части заключения договоров на вывоз грузов железнодорожным транспортом по принципу "вези или плати" путем определения ответственности сторон за необеспечение вывоза грузов.

Участие в заседании приняли помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Виталий Савельев, министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель руководителя ФАС Петр Иванов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также представители федеральных органов исполнительной власти, грузоотправители, операторы подвижного состава.