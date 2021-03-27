Eurasia Mining покупает 75% в "дочке" "Росгеологии" в Мурманской области за $500 тыс.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Eurasia Mining приобретает 75% в дочерней компании "Росгеологии" для реализации совместных проектов на металлы платиновой группы, медь, никель и кобальт в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении "Росгеологии".

По условиям соглашения, в рамках пилотного проекта Eurasia Mining приобретает долю в 75% в юниорной компании, входящей в состав холдинга "Росгеология", за $500 тыс. Eurasia Mining будет осуществлять операционное управление совместным предприятием и проектом, а также получит колл-опционы на выкуп оставшихся долей "Росгеологии" в совместном предприятии после подсчета запасов по международным стандартам JORC. "Росгеология" в свою очередь проведет геологоразведочные работы и предоставит услуги геологического консалтинга.

Как отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, чьи слова приводятся в сообщении, заключение соглашения с Eurasia Mining создает значительный потенциал для увеличения коммерческой контрактной базы по геологоразведке для подразделений северо-западного дивизиона "Росгеологии".

Eurasia Mining - компания по добыче палладия, платины, родия, иридия и золота. Управляет расположенным на Урале месторождением Западный Кытлым, является оператором проекта Мончетундра, включающего два участка под открытую разработку палладия вблизи города Мончегорска на Кольском полуострове.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.