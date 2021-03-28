Торгпред США заявила, что Вашингтон пока не планирует отменять пошлины на товары из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пока не планирует отменять таможенные пошлины на поставляемые Китаем товары и услуги, введенные в свое время экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье.

"Я часто слышу мнение, что необходимо снять пошлины", - указала Тай, отметив, что не разделяет эту точку зрения, поскольку резкая отмена тарифов может лишь навредить экономике. Процесс снятия пошлин, по ее словам, должен быть продуман заранее с тем, чтобы игроки на рынке "смогли внести соответствующие коррективы" и располагали "возможностями планирования".

Кроме того, указала представитель США, пошлины, введенные предыдущей администрацией, являются действенным инструментом в переговорах с Китаем и предназначены для того, чтобы "выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию" в торговле. "Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления", - подчеркнула она.

В начале марта была опубликована программа торговой политики Байдена. В ней утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.

Торговая война и сделка

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом в $370 млрд.

По данным информационного агентства Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Данные тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, утверждает агентство.

В августе 2020 года Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако в декабре прошлого года, уже после победы на выборах, он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.