"Известия": в Думе предлагают запретить передачу маткапитала кредитным кооперативам

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают запретить погашение средствами материнского капитала ипотечных заемов, которые выдали кредитные потребительские кооперативы (КПК). Инициатива возникла в связи с тем, что КПК часто обналичивают средства, получая за это комиссию, сообщают в понедельник "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Пашина.

Законопроект об исключении КПК депутаты Виталий Пашин и Василина Кулиева, по данным издания, планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

В Центробанке газете сообщили, что решение по исключению КПК из госпрограммы использования материнского капитала может быть принято после дополнительного анализа действующей практики использования средств, который в настоящее время проводится. Там добавили, что предоставлению кредитов на улучшение жилищных условий с использованием маткапитала ЦБ уделяет повышенное внимание.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. Обналичивание средств, выделенных по этой программе, запрещено.