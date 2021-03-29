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Костин не ожидает новых санкций в отношении ВТБ

Банк уже давно не ориентирован на западные рынки, отметил глава кредитной организации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает каких-либо возможных новых санкций в отношении банка в ближайшей перспективе. Такое мнение банкир высказал на встрече топ-менеджеров ВТБ с журналистами.

"Климат" становится более суровым, но мы давно уже не ориентируемся на западные рынки, на западные деньги, так что в этом плане по нам не особо "бьет". А что касается дальнейших, может, более жестких санкций, то пока мы их не видим даже в проекте. Мы исходим из сегодняшней ситуации: санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть, и какие-то моменты в деятельности банка не будут затронуты напрямую возможными новыми санкциями", - сказал он.

При этом Костин отметил, что любые санкции отражаются на экономике и на клиентах банка. "Это, конечно, может иметь негативный эффект", - подчеркнул глава ВТБ.

Говоря в целом о санкционном режиме, он заявил, что в лучшем случае ситуация не изменится, в худшем - будет развиваться негативно.

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