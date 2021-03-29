ВТБ начнет возвращать своих сотрудников в офисы с 1 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ с 1 апреля 2021 года намерен начать постепенно возвращать сотрудников с "удаленки" обратно в офисы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"С 1 апреля мы постепенно возвращаем сотрудников в офисы. Это будет делаться дальше при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет сильно ухудшаться. На работе у нас очень мало людей заразилось, все в основном где-то в других местах. Мне кажется, что такое длительное отсутствие в офисе, отсутствие "живой" коммуникации - а уже год прошел, как люди сидят дома, - негативно сказывается на работе коллектива в целом. Хотя мы год отработали очень неплохо, и все люди много работали и работают", - сказал он.

Банкир уточнил, что сейчас на "удаленке" работают примерно 50% сотрудников в Москве. "Только в центральных офисах 10 тысяч человек работают на "удаленке", - уточнил он.

Заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников сообщил на брифинге, что ВТБ изучает возможность перевода части сотрудников на смешанный режим работы. "Это касается подразделений, для которых удаленная работа проходит не менее эффективно, чем офисная - например, подразделения, участвующие в программе 600 дней (бизнес + IT). С 1 апреля в розничном бизнесе начинается "пилот", при котором часть подразделений сможет работать в комбинированном формате", - сказал он.

Печатников уточнил, что новый режим предполагает гибкий механизм ротации персонала с частичным нахождением сотрудников как вне офиса, так и их присутствие в офисе.

"Мы предложим новый формат работы с апреля не менее 20% персонала выбранных для пилота подразделений, а в дальнейшем в течение всего года будем оценивать необходимость масштабирования такого подхода", - сказал он.