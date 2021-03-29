ЕЭК не получала от России предложений о льготах на ввоз белого сахара

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) пока не получала от РФ предложений о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара, сообщили ТАСС в торговом блоке ЕЭК.

"Инициатива российской стороны пока в Комиссию не поступала. По поступлению готовы отработать вопрос в оперативном порядке", - отметили в ЕЭК.

Ранее сообщалось, что Россия планирует внести в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара на период с 15 мая по 1 сентября 2021 года. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, которое прошло 26 марта 2021 года. Предельный объем для России планируется установить в размере 350 тыс. тонн. Льгота будет предоставляться в случае подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимого товара. В заседании подкомиссии приняли участие представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минфина, Минпромторга, ФАС, ФТС, а также аппарата правительства России.