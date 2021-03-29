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Авиакомпания Nordwind Airlines с апреля начнет летать из Перми в Ереван и Стамбул

Рейсы в Ереван будут выполняться по воскресеньям, а в Стамбул - по четвергам

ПЕРМЬ, 29 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines в апреле запускает рейсы из Перми в Ереван и Стамбул, полеты в столицу Армении будут осуществляться по воскресеньям, а в Турцию - по четвергам. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"В апреле первый самолет направится в столицу Армении - Ереван. Также с 1 апреля авиакомпания Nordwind Airlines откроет для пермяков новый регулярный рейс в Стамбул, полеты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Airbus 321", - сказано в сообщении.

Как отмечают в аэропорту, сегодня из Перми также можно улететь в турецкую Анталью, в Киргизию - в начале марта самолеты начали летать в Бишкек и Ош. С июня авиакомпания "Победа" запускает полетную программу в Анталью. Регулярные рейсы лоукостер планирует выполнять два раза в неделю, еще пять авиакомпаний также будут летать летом на турецкое побережье.

С 28 марта аэропорт перешел на летнее расписание, оно будет действовать до 30 октября 2021 года. В течение семи месяцев рейсы в столицу Прикамья и обратно будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним направлениям и пяти международным.

В марте 2020 года Россия в условиях пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. С 8 февраля международное авиасообщение возобновилось еще из восьми российских городов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Однако первый международный рейс из Перми назначили только на 26 февраля.

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АрменияТурцияРоссияПермский край
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