Маркетплейс iHerb поддержал внедрение маркировки БАДов в России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Американский маркетплейс iHerb, являющийся одним из крупнейших мировых продавцов биологически активных добавок (БАД), поддерживает внедрение маркировки на российском рынке. Об этом заявил в понедельник гендиректор iHerb в России Илья Микин, его слова приводит пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В России поэтапно вводится маркировка для различных групп товаров, оператором системы маркировки является ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства. Маркировка уже обязательна для лекарств, парфюмерии, ряда других товарных групп, перед ее внедрением проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Эксперимент по маркировке БАД пройдет с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года.

"Компания iHerb, являясь участником трансграничной электронной торговли товарами, в том числе и БАДами, заинтересована в использовании преимуществ маркировки средствами идентификации для поддержки прозрачности рынка и гарантий защищенности потребителей БАДов в России от поддельной и просроченной продукции", - цитирует Микина пресс-служба.

Рынку БАДов необходимо дополнительное регулирование из-за высокого уровня подделок, отметил Микин, добавив, что значительная доля БАДов покупается в мелких интернет-магазинах, которые не гарантируют качество и легальность происхождения продукции. "На сегодняшний день рынок биологически активных добавок не может похвастаться низким уровнем фальсификата и требует дополнительного регулирования. Мы как представители торговли считаем, что рынок интернет-продаж должен гарантировать покупателю не только широкий выбор продукции, но и качество приобретаемых добавок. Уверен, маркировка, а также предшествующий эксперимент позволят решить проблему фальсификата на рынке", - сказал он.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркивает, что маркировка выгодна и добросовестным производителям, которые получат возможность увеличить прибыль, и покупателям - они смогут отсканировать код маркировки с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак" и получить достоверную информацию о производителе, дате изготовления БАДов и сроке годности, движении товара от производителя до потребителя.

"За счет внедрения маркировки БАДов и сокращения нелегального оборота добросовестные производители увеличивают долю рынка, а, соответственно, и свою прибыль. Маркировка - это не просто нанесение кода, а цифровая прослеживаемость по всей цепочке от производителя до прилавка, она отсекает продукцию непонятного происхождения из магазинов. С помощью приложения "Честный знак" любой покупатель сможет получить достоверную информацию о товаре, пожаловаться на нарушения", - цитирует Юсупова пресс-служба ЦРПТ.