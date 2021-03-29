Кудрин заявил, что регионы могут в 2021 году недополучить 62 млрд рублей доходов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Доходы российских регионов в 2021 году могут оказаться на 62 млрд рублей ниже планируемых. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В 2021 году, по нашей оценке, субъекты также могут недополучить 62 миллиарда рублей, по оценке прогноза по доходам от того, что сейчас запланировано", - отметил глава ведомства.

По словам Кудрина, регионы в 2020 году стали больше зависеть от федеральной поддержки из-за пандемии. При этом доходы бюджетов семи регионов более чем на 70% были сформированы за счет средств, выделенных им из федерального бюджета.

"Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тува, Ингушетия, Чеченская Республика - где-то 83-86% доходов - это все федеральные средства", - сказал глава Счетной палаты.

Он также добавил, что по итогам 2020 года общий дефицит бюджетов регионов РФ составил 676,5 млрд рублей против профицита годом ранее.