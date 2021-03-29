На Кубани зарегистрировали первое в России географическое указание для вина

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Первое в России географическое указание для винодельческой продукции зарегистрировали для напитков, произведенных на территории Краснодарского края. Вино и шампанское будут выпускать под единой маркой "Кубань", сообщил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В конце июля прошлого года вступил в силу закон, который вводит новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание". Как пояснял журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, географическая привязка дает возможность показать товары с точки зрения того, где они произведены.

"С инициативой запатентовать свою продукцию виноделы края выступали в конце 2020 года. Теперь такая возможность у них есть. Вина, изготовленные из местного винограда не менее чем на 85%, получат единое географическое указание "Кубань". На рынке появился единый бренд вина", - сказал Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края также добавили, что виноделы 37 винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в Роспатент в прошлом году. На протяжении нескольких месяцев специалисты проверяли характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.