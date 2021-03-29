На двух самарских территориях опережающего развития откроются девять производств

САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР), расположенные в Самарской области, привлекли девять новых резидентов, которые создадут на площадках в том числе производства металлических дверей, аккумуляторов, автокомпонентов, фармацевтической продукции, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В текущем году планируют начать деятельность еще девять компаний. Из них шесть - в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" - будут производить металлические двери, железобетонные конструкции, аккумуляторы, автокомпоненты, материалы шумоизоляции, сыры по итальянским технологиям. В ТОР "Чапаевск" планируется открыть завод по производству железобетонных изделий, по выпуску фармацевтической продукции и по изготовлению пластиковой тары", - говорится в сообщении.

В 2020 году из-за пандемии и санитарных ограничений резиденты столкнулись со сложностями в выполнении минимальных требований по капитальным вложениям и созданию рабочих мест, отметил региональный министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. "Предвидя проблемы, мы еще в июне 2020 года вышли с инициативой в федеральное правительство о продлении срока выполнения требований по объему капитальных вложений и количеству созданных рабочих мест для резидентов, получивших статус после 1 апреля 2019 года", - цитирует пресс-служба Богданова. В итоге 11 марта правительство РФ приняло постановление о продлении до двух лет срока выполнения этих требований.

Сейчас несколько компаний - "Зетта", "Феронни Тольятти", "Билдинг Строй Груп" и мясокомбинат "Лада" планируют расширить производства и создать дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест, а также направить 4,6 млрд рублей дополнительных инвестиций.

В целом на площадке ОЭЗ "Тольятти" и ТОР "Чапаевск" зарегистрированы по 72 и 10 резидентов соответственно. Они готовы направить на создание производств более 44 млрд рублей и создать почти 11 тыс. рабочих мест. Сейчас резиденты уже запустили 48 проектов за счет средств на сумму 17 млрд рублей. На предприятиях было создано 5 560 рабочих мест.