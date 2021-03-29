Аэропорт Петербурга возобновит прямое авиасообщение с шестью городами России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково в летнем расписании 2021 года возобновит прямое авиасообщение с шестью городами России, сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"В летнем расписании 2021 года из аэропорта Пулково откроется шесть новых внутрироссийских направлений: Владивосток, Томск, Хабаровск, а также Барнаул, Горно-Алтайск и Кемерово", - говорится в пресс-релизе компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, во все города из списка, кроме Кемерова, прямые рейсы не выполнялись в зимнем сезоне 2020-2021 годов, а во Владивосток из Пулково прямые рейсы в последний раз летали в 2015 году. Прямых рейсов в Кемерово не было в летнем расписании Пулково 2020 года. Все рейсы будет обслуживать авиакомпания Nordwind.

Кроме того, как отметили в компании, в летнем расписании этого года, которое действует с конца марта до конца октября, увеличится частота рейсов между Петербургом и Москвой, Архангельском, Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Калининградом, Краснодаром, Минеральными Водами, Мурманском, Самарой, Симферополем, Сочи и Уфой. Всего в летнее расписание Пулково на данный момент входит более 70 направлений внутренних перелетов.

Также в расписание вошли 20 международных направлений, в том числе Стамбул, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Варшава, Женева, Париж и другие города Европы, а также ряд прямых рейсов в города стран СНГ. При этом в пресс-службе компании-оператора аэропорта напомнили, что перед международным вылетом пассажирам необходимо ознакомиться с действующими ограничениями из-за коронавируса в стране прибытия.