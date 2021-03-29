"Сбер" подписал соглашение о покупке 85% доли в goods.ru

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и совладелец маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали обязывающее соглашение по покупке "Сбером" 85% доли в goods.ru, сообщила пресс-служба банка.

"Сбер", Группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению "Сбером" 85% доли в компании goods.ru (ООО "Маркетплейс"). Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года", - отмечается в сообщении.

По условиям сделки "Сбер" приобретает часть долей маркетплейса, принадлежащих группе "М.Видео-Эльдорадо", а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru. В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован.

"Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой "Сбера", на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться", - отмечается в сообщении.