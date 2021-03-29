Минвостокразвития предлагает расширить границы ТОР "Большой Камень" в Приморье

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило проект расширения территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае для реализации инвестиционного проекта "Приморского металлургического завода". Соответствующее предложение опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект подготовлен Минвостокразвития России в целях реализации инвестиционного проекта ООО "Приморский металлургический завод" по строительству металлургического завода, тепловой электростанции и сопутствующей инфраструктуры (транспортной инфраструктуры (подъездных автомобильных дорог, железной дороги, морского порта), магистральных линий энергоснабжений, а также жилья для сотрудников завода и объектов социальной инфраструктуры). Проектом постановления предполагается включить в границы ТОР "Большой Камень" земельные участки, расположенные на территории городского округа Большой Камень Приморского края", - говорится в пояснительной записке проекта.

Расширение ТОР обеспечит создание дополнительно не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест и привлечет, по данным Минвостокразвития, не менее 178 407,56 млн рублей частных инвестиций. Планируемый срок реализации проекта - до 2025 года.

"На одиннадцатый год после расширения границ ТОР "Большой Камень" суммарные налоговые и социальные выплаты от реализации инвестиционного проекта превысят 6 048,94 млн рублей", - сказано в пояснении к проекту.

ТОР "Большой Камень" - одна из четырех территорий опережающего развития Приморья. Она призвана стать одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире.