Власти Коми намерены добиться создания углехимических производств в Воркуте и Инте

СЫКТЫВКАР, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено добиться увеличения глубины обогащения угля, добываемого в Воркуте и Инте, а также создания углехимических производств для стабильного развития этих угледобывающих городов в Арктической зоне РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Чтобы сохранить эти города [Воркуту и Инту] и обеспечить их стабильное будущее, власти республики активно работают над изменением экономической основы их развития. Роль угледобычи в дальнейшей судьбе Воркуты и Инты остается стратегически важной, но перспективы отрасли должны связываться не только с ростом объемов добычи коксующихся и энергетических углей, но и с существенным увеличением глубины обогащения углей и с созданием углехимических производств", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник по видеосвязи совещания у министра экономического развития России Максима Решетникова с участием главы Коми Владимира Уйба, представителей Минвостокразвития, Минтруда, Минэнерго России, Фонда развития моногородов и АО "Северсталь Менеджмент".

Воркута и Инта - угледобывающие моногорода Коми. В 2019 году градообразующее предприятие Инты "Интауголь" признано банкротом, сейчас оно находится в стадии ликвидации, планируются работы по консервации последней шахты предприятия - "Интинская". Градообразующее предприятие Воркуты планирует завершить отработку месторождений в 2037 году. При этом разведанные запасы каменных углей Печорского бассейна оцениваются в 7,2 млрд тонн. Кондиционные прогнозные ресурсы бассейна составляют 175,7 млрд тонн, из них более четверти - категории Р1 (частично разведанные).

Печорский угольный бассейн содержит всю гамму углей, обеспечивающих возможность развития коксохимии, энергетики и нетрадиционных направлений их использования. Коксующиеся угли, используемые в металлургии, добываются подземным способом на Воркутском и Воргашорском месторождениях, открытым способом - на Юньягинском разрезе. Стратегической задачей развития Печорского угольного бассейна является развитие мощностей добычи угля на уровне 10-12 млн тонн в год за счет модернизации действующих шахт и за счет строительства новых угледобывающих производств, что указано в Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года и Программе развития угольной промышленности России до 2035 года, прозвучало на совещании.

"Несмотря на снижение спроса на энергетические марки угля в России, мировой спрос на них остается достаточно высоким. Одной из задач, обозначенной в Стратегии развития Арктической зоны России, является обеспечение перевозок в акватории Северного морского пути. В этом смысле Коми обладает значительной сырьевой базой энергетических углей для поставок на внутренний и внешний рынки. Одним из таких резервов является Сейдинское месторождение энергетических углей (в 45 км от Инты)", - сказал Уйба.

Министр экономического развития РФ Решетников выразил желание посетить Воркуту и Инту в июне этого года, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Он также предложил проработать вопрос включения Инты в программу по ликвидации горных выработок для решения проблемных вопросов, возникших при ликвидации "Интаугля".

О Воркуте и Инте

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат. Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек.