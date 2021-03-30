Бизнес и эксперты поддерживают идею встраивания российских МСП в механизм СЗПК

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Распространение механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на региональный уровень для поддержки малых и средних предприятий (МСП) позволит увеличить инвестиции в местные проекты, поскольку эти компании смогут возместить затраты на создание инфраструктуры. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

"Долгосрочные стабилизационные гарантии, предоставляемые СЗПК, - это, прежде всего, стимулирование предпринимательской активности в важнейших сферах экономики", - сказал член генерального совета "Деловой России" Алексей Порошин. Он поддерживает инициативу и считает, что она поможет развитию экономики в регионах.

"В идеале структура [механизма СЗПК на региональном уровне] должна предусматривать прогрессивную систему предоставления мер поддержки с учетом как стабилизационных, так и регуляторных фиксаторов. Однако, например, если говорить о малых проектах с небольшим сроком реализации, там стабилизационная оговорка не так важна для инвестора, как, например, возможность возмещения затрат на инфраструктуру. То есть здесь требуется детальная проработка этой инициативы с учетом специфики средних и малых проектов и выявления сильных и слабых сторон", - отметил Порошин.

Председатель Мурманского регионального отделения Партии роста, совладелец компаний МПЗ "Аскона" и "Капитал" Николай Пальченко считает, что механизм СЗПК способствует обновлению устаревшей инфраструктуры. "Это касается не только благоустройства, но и производств, которые остро нуждаются в повышении производительности труда. Поэтому все, что помогает обновить инфраструктуру - хорошо и направлено на благо государства. А идея встроить в этот процесс малый и средний бизнес прекрасна", - считает он.

Председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим поддерживает инициативу "в том плане, чтобы дать региональным властям больше полномочий для развития инвестиционной активности на местах - им зачастую видно лучше". "Более того, я бы предложил в таком случае делать акцент на мотивации к инвестициям регионального малого и среднего бизнеса, который платит налоги и собирается жить в регионе", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2020 года подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Глава "Фосагро" Андрей Гурьев 11 марта на совещании с президентом о мерах по повышению инвестиционной активности предложил распространить механизм СЗПК на региональный уровень для поддержки малых и средних проектов.

СЗПК "не в чистом виде"

Советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко уверен, что "для малых проектов тоже необходим механизм, который позволит его инициаторам получить выгодные условия реализации". При этом он полагает, что это не должен быть СЗПК в чистом виде, а специальный набор льгот и условий.

"Например, для небольших производственных проектов очень важны пониженные страховые взносы, пониженная ставка налога на прибыль - сейчас это действует для региональных инвестпроектов, но при объеме вложений от 50 млн рублей. Также неплохо было бы предусмотреть, как и в механизме СЗПК, возмещение затрат на инфраструктуру. В идеале - сделать бесплатной аренду помещений для инвесторов из малого и среднего бизнеса в регионе", - пояснил он.

Свириденко отметил, что такой "идеальный режим" предусматривает специальная программа "Экономика простых вещей", разработанная Институтом экономики роста.

Сектор экономики "простых вещей" включает в себя малые и средние производства товаров народного потребления: одежду, обувь, изделия из пластика, мебель, бытовой инвентарь, технику и так далее. По оценке экспертов института, последние 20 лет производство подобных товаров в России было фактически остановлено и замещено импортом, при этом сектор обладает большим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.

Наиболее оптимальной формой для развития производства в России товаров народного потребления эксперты института считают региональные кластеры с учетом доступности необходимой сырьевой базы и транспортной инфраструктуры. Реализации документа, как считают авторы, позволит создать к 2024 году 110 тыс. рабочих мест.