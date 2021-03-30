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В СФ предложили регистрировать юрлицо по домашнему адресу главы компании

В верхней палате парламента отметили, что в условиях ограничений из-за пандемии многие субъекты предпринимательской деятельности были вынуждены отказаться от аренды помещений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает разрешить регистрировать место нахождения юрлица по домашнему адресу его руководителя, в настоящий момент для этого необходимо перевести помещение в статус нежилого. Копия письма, которое во вторник будет направлено на имя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, есть в распоряжении ТАСС.

"Предпринимательским сообществом предлагается регистрация места нахождения юридического лица по адресу регистрации руководителя (учредителя) организации без согласования с собственниками жилья, если деятельность, которую ведет (предполагает вести) организация не предполагает наличие офиса и ведение приемов, встреч", - говорится в документе.

Отмечается, что сейчас "инспекторы налоговой службы отказывают в регистрации юридического лица на домашний адрес регистрации руководителя (учредителя) организации, апеллируя к тому, что жилые помещения могут использоваться только для проживания в них граждан, а для размещения каких-либо организаций жилое помещение необходимо перевести из статуса жилого в нежилое".

По словам Кутепова, в условиях ограничений из-за пандемии многие субъекты предпринимательской деятельности были вынуждены отказаться от аренды помещений и перейти на удаленную работу. "Как показала практика, большинству организаций удалось сократить издержки на аренду офисов, сохраняя при этом рабочие места. В таких условиях те организации, которые используют в качестве юридического адреса квартиру генерального директора (учредителя), более доступны для информационного взаимодействия с официальными ведомствами, чем те, место нахождения которых зарегистрировано в нежилых арендованных помещениях", - подчеркивает глава комитета СФ.

Кроме того, по его словам, микропредприятия, которые не используют офис, вынуждены платить арендную плату для того, чтобы формально у них был юридический адрес. А это дополнительные расходы, которые направлены не на развитие бизнеса, считает Кутепов.

Как уточняется в письме, большая часть исключений юридических лиц из единого государственного реестра (ЕГРЮЛ) связана либо с тем, что адрес регистрации был адресом регистрации учредителя (руководителя) компании, либо с тем, что место нахождения юридического лица, указанного в реестре, не совпадало с фактическим. Сенатор просит главу ФНС рассмотреть возможность не исключать из ЕГРЮЛ юридическое лицо в первом из описанных случаев. При этом организация должна быть зарегистрирована в ЕГРЮЛ до 1 сентября 2017 года, производить операции по счету и сдавать отчетность.

Виртуальное юрлицо

Также среди выдвинутых Кутеповым предложений - регистрация "виртуального юридического адреса" через электронную цифровую подпись. По его словам, это позволит сократить арендные издержки предприятий, которые не нуждаются в офисе. В данном случае электронная цифровая подпись будет являться официальным эквивалентом бумажных носителей.

"Схожая практика уже существует - усиленная квалифицированная подпись, которая может обеспечить надежную защиту информации от посторонних лиц. При этом ее уже можно применять, например, для регистрации онлайн-кассы в ФНС России, для удаленной подачи документов, для работы с государственными порталами, а также для участия в коммерческих и государственных торгах или покупки имущества банкротов на множестве площадок", - говорится в документе.

Также в письме предлагается при регистрации места нахождения юридического лица в ЕГРЮЛ указывать фактический адрес места нахождения или адрес для корреспонденции.

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