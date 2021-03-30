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Мишустин утвердил соглашение о строительстве грузового комплекса на Сахалине

Ожидается, что строительство комплекса поможет диверсифицировать экономику Сахалина, создать сотни новых рабочих мест и раскрыть логистический потенциал области

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о создании на Сахалине грузового комплекса с угольным, нефтяным и газовым терминалами, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Объект, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. тонн, разместят на границе Макаровского и Поронайского районов. Общий объем инвестиций превысит 35,9 млрд рублей. При этом из бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мощность угольного терминала, предусмотренного проектом, составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного - до 5,5 млн тонн, терминала газового конденсата - до 2,8 млн тонн. Кроме того, на территории будет построена база снабжения и заправочный комплекс.

"Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет после подписания соглашения", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что строительство комплекса поможет диверсифицировать экономику Сахалина, создать сотни новых рабочих мест и раскрыть логистический потенциал области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСахалинская область
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