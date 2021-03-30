Песков заявил, что времени для развития туризма в России много не надо

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Времени для развития туристической отрасли в России нужно немного, было бы желание заниматься этим вопросом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"Я на своем опыте знаю, что на самом деле нужно очень мало времени для развития туристической отрасли. Я приехал работать в Турцию в 1991 году, был еще Советский Союз. И никакой туристической отрасли у турок тогда еще не было. Буквально у меня на глазах за шесть лет она возникла. Это все очень быстро делается, было бы желание", - сказал Песков.

По его словам, "в России все больше и больше возможностей для отдыха, и это прекрасно". "Правительство создало целую программу поддержки туристической отрасли. Молодец глава нашего туристического ведомства - молодая девушка, которая действительно с большой энергией занялась этим делом. Она понимает, что потенциал развития туризма выше, чем у любых других отраслей", - заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, какие у него планы на отпуск, Песков сказал: "Пока не строю планы, но летом, наверное, в отпуск поеду. Если не будет четвертой, пятой, шестой волны коронавируса". Он признался, что одним из его любимых мест отдыха в России является Сочи.