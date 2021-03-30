"Распадская" может выплатить дивиденды из расчета 5,7 руб. на акцию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" рекомендовал дивиденды по итогам работы компании в 2020 году из расчета 5,7 руб. на акцию, следует из материалов компании.

Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено почти 3,8 млрд рублей.

Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 7 июня. Годовое собрание акционеров "Распадской" планируется провести в заочной форме 18 мая.

Финансовые результаты

Чистая прибыль угольной компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась в 2020 году по сравнению с показателем годом ранее на 15%, до $177 млн.

Выручка "Распадской" за отчетный период снизилась на 38%, до $619 млн. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $220 млн против $243 млн годом ранее.