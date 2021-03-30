Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,18%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил на 0,18% и достиг 3535,72 пункта, индекс РТС увеличился на 0,35% - до 1473,27 пункта.

К 10:08 мск индексы ускорили рост - индекс Мосбиржи достиг уровня 3540,66 пункта (+0,32%), РТС вырос до 1474,76 пункта (+0,45%).

Стоимость нефти марки Brent падает на 0,22% - до $64,78 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,29% и торгуется на уровне $61,38 за баррель.