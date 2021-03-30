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В ЕС оштрафовали Moody's на $4,3 млн за нарушение правил регулирования конфликта интересов

Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам пояснило, что Moody's, в частности, нарушало запрет на присвоение рейтинга учреждению, в котором доля акционеров кредитного агентства превышает 10% или в котором акционер агентства является членом совета директоров

ТАСС, 30 марта. Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам оштрафовало международное рейтинговое агентство Moody's на €3,7 млн ($4,3 млн) за нарушения правил в области урегулирования конфликта интересов.

"Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам, регулятор рынка ценных бумаг в ЕС, оштрафовало пять организаций в составе Moody's Group во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в общей сложности на €3 703 000 и издало уведомления о нарушениях правил для агентств кредитной информации в области независимости и предотвращения конфликта интересов акционеров", - говорится в опубликованном во вторник заявлении регулятора.

Агентство пояснило, что Moody's своевременно не сообщало о конфликте интересов, а предпринятые для урегулирования таких ситуаций меры были недостаточными. Кроме того, Moody's нарушало запрет на присвоение рейтинга учреждению, в котором доля акционеров кредитного агентства превышает 10% или в котором акционер агентства является членом совета директоров.

На самую крупную сумму - €2,7 млн ($3,2 млн) - оштрафовано британское подразделение Moody's.

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