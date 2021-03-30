Mail.ru Group не планирует выходить из активов, входящих в СП со "Сбером"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group не планирует выходить из активов, входящих в совместное предприятие (СП) со "Сбером". Об этом сообщил журналистам руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

"Мы довольным высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить", - сказал он.

В минувший понедельник Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия. После этого пресс-служба Сбербанка сообщила, что стоимость совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group намного выше, чем вложенные в него инвестиции, а компании являются в нем равноправными партнерами.

В конце 2020 года Financial Times со ссылкой на источники уже писала, что компании обсуждают выход из совместного предприятия из-за разногласий, но пока переговоры не дали результата.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.