Совет ЕЭК обсудит план реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года

МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. План реализации основных направлений развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет рассмотрен на заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заседание которого пройдет 1 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

"Будет рассмотрен план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Утверждение плана позволит конкретизировать содержание мер и механизмов стратегии, определить сроки и ожидаемые результаты их выполнения, а в дальнейшем - координировать взаимодействие сторон и Евразийской экономической комиссии в интересах развития и углубления экономической интеграции", - отметили в белорусском правительстве.

По данным его пресс-службы, Совет ЕЭК планирует утвердить повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на 29-30 апреля в Казани. В частности, на рассмотрение членов Совета ЕЭК будет представлен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, которым утверждается план мероприятий ("дорожная карта") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств ЕАЭС на 2021-2023 годы, проинформировали в белорусском Совмине. "Мероприятия, включенные в "дорожную карту", направлены на формирование в Союзе единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг", - заявили в пресс-службе.

В ходе Совета ЕЭК также будет представлен годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 год. "Будут рассмотрены основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, проект соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год", - отметили в белорусском правительстве.

Белоруссию на заседании Совета ЕЭК представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.