"Cбер" открыл кредитную линию на 2 млрд руб. производителю продуктов "Махеевъ"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Cбер" открыл кредитную линию на 2 млрд руб. компании "Эссен Продакшн АГ", производителю продуктов под брендом "Махеевъ". Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбер" подписал договор на открытие кредитной линии лимитом 2 млрд руб. с одним из крупных производителей продуктов питания в России - АО "Эссен Продакшн АГ", - отмечается в сообщении.

Финансирование будет направлено компанией на пополнение оборотного капитала для обеспечения ритмичности производства и расширения сбытовых каналов продаж. Срок предоставления средств - 36 месяцев. Сделка реализована по механизму плавающей ставки, при этом в продукт встроен инструмент защиты от ее роста, отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

АО "Эссен продакшн АГ" основано в сентябре 2001 года в Татарстане, является производителем продуктов питания под торговыми марками "Махеевъ", "35", "Cho Ko-Te" и другие.