"Норникель" уточнил сроки возобновления добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Норникель" возобновит добычу руды после подтопления на руднике "Октябрьский" в начале мая, а на руднике "Таймырский" - в июне. Об этом сообщил старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона компании Николай Уткин.

"Добыча руды на руднике "Октябрьский" начнется ориентировочно с начала мая, на полную мощность рудник выйдет уже в первой половине мая. Что касается рудника "Таймырский", то добыча начнется с июня, и во второй декаде июня рудник будет работать в штатном режиме", - сказал он.

Ранее "Норникель" сообщил, что добычу на руднике "Октябрьский" планируется полностью восстановить в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике "Таймырский" намечено на начало июня.

"Норникель" в связи с произошедшей аварией на рудниках снизил прогноз производства никеля в 2021 году на 35 тыс. т, меди - на 65 тыс. т, металлов платиновой группы - на 22 т.

Об аварии

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки.

Для остановки дальнейшего поступления воды было начато возведение перемычки, после завершения которой планировалось приступить к осушению подтоплений.