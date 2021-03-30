Площадка по производству медицинских изделий в сфере травматологии открылась в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Площадка по производству медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования открылась в Москве в Коптево на базе "ЦИТО".

"В Москве появилось первоклассное высокотехнологичное производство, без всякого сомнения мирового уровня, - сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия. - Мы привыкли, что министерство промышленности вкладывало свои ресурсы, внимание в крупнейшие проекты космических технологий, самолетостроения, оборонной промышленности". Градоначальник выразил благодарность министерству труда, министерству промышленности и министерству здравоохранения за этот проект и назвал его уникальным и очень важным с точки зрения высоких технологий и инноваций.

Собянин отметил, что открытие площадки поможет уменьшить поток импортной продукции и создать для тысяч людей "первоклассные медицинские изделия". По словам градоначальника, площадка поможет создать технологию, которая будет персонально под каждого человека, попавшего в беду, выстраивать цепочку, изготавливать протезы, ортопедические препараты, высококлассное оборудование, которые будут возвращать человека к нормальной жизни.

Мэр столицы заявил, что этот проект позволяет людям оставаться полноценными членами общества, жить нормальной жизнью и чувствовать себя достойно.

Также Собянин сообщил, что столичные власти вместе с ЦИТО создают "совместный резервный центр, куда входят и работники ЦИТО, и медико-социальной экспертизы, департамента соцзащиты, департамента здравоохранения, назначается для каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, которому требуется помощь, индивидуальный помощник, который будет координировать работу всех этих ведомств и оказывать помощь этому человеку". Помощь будет оказываться до операции и после нее. Проект запустят с 1 мая, уточнил Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии заявили, что предприятием в 2017-2021 годах был реализован инвестиционный проект реконструкции и технического перевооружения с общим объемом бюджетных инвестиций 3,56 млрд рублей. На предприятии будет модернизировано или создано примерно 150 рабочих мест.

Также на площади более 11 тыс. кв. м размещено порядка 300 единиц современного технологического оборудования: обрабатывающие центры, станки для нанесения функциональных покрытий и модифицирования поверхности, 3D-принтеры для изготовления протезно-ортопедических изделий и индивидуальных имплантатов.