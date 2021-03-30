Глава департамента предпринимательства Фурсин возглавил Совет предпринимателей Москвы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин выбран председателем нового совещательно-консультационного органа - Совета предпринимателей Москвы, сообщил во вторник ТАСС источник, имеющий отношение к составу совета. Эту информацию подтвердил председатель комитета по ресторанному бизнесу московской "Деловой России" Сергей Миронов, назначенный сопредседателем совета.

Во вторник состоялось первое заседание совета. В ходе мероприятия были избраны пять сопредседателей: президент ГК "ИнфоВотч" Наталья Касперская, председатель совета директоров ГК "Экоофис" Андрей Ковалев, президент Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Александр Грот, член генерального совета "Деловой России" Олег Тюрпенко и Сергей Миронов.

Накануне стало известно, что итоговый состав совета насчитывает 128 человек, в него вошли предприниматели, представители бизнес-объединений и общественные уполномоченные.

Совет предпринимателей столицы создан в форме общественно-делового совета при московском штабе по защите бизнеса, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Совет будет обеспечивать диалог между властью и предпринимателями, помогать в создании новых видов поддержки малого и среднего бизнеса, вырабатывать рекомендации по снижению административных барьеров.