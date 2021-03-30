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Владельцы бондов Telegram не будут участвовать в управлении мессенджером

Выпуск облигаций позволяет привлечь средства, "не жертвуя независимостью", заявил создатель мессенджера Павел Дуров. Ранее в ходе размещения бондов компания привлекла более $1 млрд
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Инвесторы, решившие купить бонды Telegram, не смогут участвовать в его управлении, а значит не представляют угрозы для независимости мессенджера. Об этом заявил создатель Telegram Павел Дуров в чате с пользователями.

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"Владение бондами не подразумевает какого-либо значительного влияния, как и "дружба" с кем-то, у кого есть бонды", - написал Дуров, комментируя обеспокоенность одного из пользователей тем, что, по его утверждению, бонды приобрел недавно Джаред Кушнер - по-видимому, речь идет о бывшем советнике и зяте экс-президента США Дональда Трампа.

"Бонды Telegram - форма долга, которую сейчас может купить любой инвестор на вторичном рынке. Никто из этих инвесторов не получает каких-либо прав на управление Telegram или на влияние на его политику", - добавил Дуров.

"Выпуск бондов позволяет Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимостью", - заключил он.

На прошлой неделе Дуров в своем канале сообщил, что компания привлекла более $1 млрд в ходе размещения бондов.

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