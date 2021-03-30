Эксперты прогнозируют увеличение количества DDoS-атак в России в 2021 году на 20%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы компаний в России в 2021 году увеличится минимум на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании StormWall - разработчике решений для защиты IT-инфраструктуры компаний.

"По данным специалистов компании StormWall, в 2021 году количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы компаний [в России] увеличится в минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. DDoS-атаки уже несколько лет подряд демонстрируют устойчивый рост, который в 2021 году еще больше усилится за счет ряда новых факторов", - говорится в сообщении.

Среди дополнительных факторов риска эксперты указывают увеличение количества начинающих киберпреступников среди студентов и школьников из-за дистанционного обучения во время пандемии, а также "повышение критичности" интернет-сервисов из-за того, что многие сотрудники работают удаленно, в то время как большинство компаний продолжают активно развивать онлайн-бизнес.

Кроме того, интернет в целом стал более "DDoS-агрессивной средой", считают эксперты. В начале 2021 года в интернете появились новые мощные инструменты для организации DDoS-атак, доступные широкому кругу потребителей, например возможность получить доступ к атаке на 400 Гбит/сек, запущенной с реальных устройств, за $500 в неделю через Telegram, отмечается в сообщении.

"Организовать такую мощную атаку зачастую можно бесплатно, представившись потенциальным покупателем и запросив тест на несколько минут, в то время как атака с большой вероятностью затронет не только саму жертву, но и сразу несколько интернет-провайдеров на пути к ней, оставив без доступа к интернету тысячи пользователей и онлайн-ресурсов", - сообщили в StormWall.

Другие угрозы

Эксперты предупреждают, что в 2021 году мощность DDoS-атак также увеличится благодаря развитию сетей 5G. Используя эту технологию, можно будет запустить DDoS-атаку мощностью более 1 Гбит/сек. с каждого мобильного устройства. Если атакующий будет располагать десятками или сотнями тысяч зараженных смартфонов, планшетов и IoT-устройств, то объем атаки может достигать нескольких Гбит/сек. и отразить ее будет невероятно сложно, предупреждают специалисты.

"В последнее время хакеры все чаще запускают атаки с использованием ботов, которые умеют автоматически обходить распространенные методы защиты. Эксперты ожидают появления новых типов DDoS-атак, которые предположительно будут направлены на протокол UDP, поскольку защита UDP-приложений зачастую не так эффективна, как для приложений, использующих протокол TCP. А это в первую очередь онлайн-игры, голосовые сервисы и протокол QUIC, который используют Google и Facebook для ускорения работы своих веб-ресурсов", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что для отражения новых угроз из различных защитных решений будут создаваться единые комплексы. Также для защиты онлайн-ресурсов все активнее будут использоваться технологии искусственного интеллекта, поскольку атакующего бота становится все сложнее отличить от реального пользователя, прогнозируют специалисты.