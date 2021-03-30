"Распадская" планирует в 2021 году добыть около 25 млн тонн угля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Объединенная "Распадская" планирует добыть около 25 млн т угля в 2021 году, сообщил на телеконференции гендиректор компании Андрей Давыдов. В 2020 году предприятия "Распадской" добыли 9,26 млн т угля, "Южкузбассугля" - 11, 4 млн т.

"Мы планируем рост объемов производства относительно 2020 года, планируем, что предприятия, которые входят в периметр "Распадской", будут добывать 12 млн т. Те предприятия, которые были в "Южкузбассугле", - их объем производства составит порядка 13 млн т. Таким образом, мы ожидаем, что где-то порядка 25 млн т мы произведем", - сказал он.

В конце текущего года "Распадская" планирует восстановить остановленную весной 2020 года добычу угля на предприятии "Межегейуголь". "Да, у нас в планах есть в конце года восстановить работу предприятия ("Межегейуголь" - прим. ТАСС). На какой период - будет зависеть от рыночной конъюнктуры", - сказал Давыдов, отвечая на соответствующий вопрос.

Добыча на шахте "Межегейугля" была приостановлена в марте 2020 года из-за ухудшения рыночной конъюнктуры на фоне распространения пандемии коронавируса.

"Межегейуголь" работает на Межегейском месторождении, в 40 км от города Кызыл. Запасы месторождения составляют 213,5 млн т, забалансовые - 53,4 млн т. Производственная мощность компании - около 2 млн т в год. В 2019 году предприятие добыло 1,14 млн т угля. В конце 2020 года "Межегейуголь" среди прочих активов угольного дивизиона Evraz был консолидирован на базе "Распадской".

Глава компании отметил также, что "Распадская" прогнозирует капитальные затраты в 2021 году на уровне $192 млн, в 2022 году - $200-208 млн, средства будут направлены на развитие основных проектов компании.