"Распадская" может изменить дивидендную политику в будущем

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Распадская" пока не вносила изменения в дивидендную политику компании, но допускает корректировки схемы выплат акционерам в будущем. Об этом сообщила на телеконференции директор по отношениям с инвесторами Evraz (основной акционер "Распадской", доля 90,9%) Ирина Бахтурина.

"Компания сейчас пока находится в некоем переходном периоде. У нас рассматривается несколько потенциальных стратегических вариантов относительно угольного бизнеса [Evraz], поэтому на текущий момент мы не поменяли дивидендную политику. Но когда у нас у самих появится какая-то ясность относительно судьбы нашего угля, то, вероятно, дивидендная политика будет пересмотрена", - сказала она.

Кроме того, "Распадская" планирует полностью оплатить сделку по покупке "Южкузбассугля" до конца I полугодия 2021 года, добавила заместитель вице-президента Evraz Елена Кожевникова.