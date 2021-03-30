Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров и перца с 15 предприятий Белоруссии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 30 марта 2021 года разрешил ввоз помидоров и перца с 15 предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор с 30 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и перцев под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с 15 белорусских предприятий. Решение принято по итогам рассмотрения подведомственным cлужбе ФГБУ „Всероссийский центр карантина растений“ представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, учитывая серьезную вредоносность вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

Поставки томатов и перцев из Белоруссии были поэтапно запрещены в сентябре — ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) при поставках овощей из всех шести областей страны.