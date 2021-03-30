Вторым обладателем статуса "Московский инвестор" стала компания "Вимм-Билль-Данн"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Известный московский производитель молочной продукции, напитков и детского питания - компания "Вимм-Билль-Данн" стала вторым столичным предприятием, которому присвоен статус "Московский инвестор" второй категории. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Присвоение АО "Вимм-Билль-Данн" статуса "Московский инвестор" позволит ускорить реализацию инвестиционных планов компании по модернизации московских производственных площадок и созданию новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе. В ней уточнили, что в соответствии законом Москвы об инвестиционном налоговом вычете предприятия, получившие статус "Московский инвестор", могут применять льготную ставку налога на прибыль: категория 1 - 12,5%, категория 2 - 8%.

Первым обладателем статуса "Московский инвестор" стало предприятие по производству упаковки - АО "Смерфит Каппа Москва Союз". В 2020 году ему был присвоен статус "Московский инвестор" категории 2, дающий право на инвестиционный налоговый вычет.

"Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии осуществления инвестиций в основные средства со сроком полезного использования от 3 до 30 лет (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств) в объеме 200-300 млн рублей (категория 1) или свыше 300 млн рублей (категория 2). За счет инвестиционного налогового вычета можно списать: в части регионального налога на прибыль - до 90% инвестиций в основные средства; в части федерального налога - до 10% инвестиций в основные средства. Неиспользованную сумму льготы можно переносить на будущие периоды (до семи лет)", - сообщили в пресс-службе.

Компания "Вимм-Билль-Данн" была основана в 1992 году. По мере развития компании в ее состав вошли свыше 20 производственных предприятий, выпускающих молочные продукты, соки и минеральную воду, а также центры продаж более чем в 25 городах России и странах СНГ. В 2011 году "Вимм-Билль-Данн" приобрела компания PepsiCo. Сегодня компания производит свыше 1 тыс. наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков.

Ежегодно с конвейеров московских заводов сходит свыше 1,3 млрд упаковок продукции, которая поставляется практически во все регионы России, около 3% продукции направляется на экспорт. Однако основным рынком сбыта для компании является Москва. "Вимм-Билль-Данн" закрывает порядка 20% потребности москвичей в молочных продуктах. Ежедневно продукцию компании употребляют более 2 млн жителей столицы.