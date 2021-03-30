Власти Кубани намерены создать единственное в России производство богемского стекла

КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Крупнейший чешский производитель изделий из стекла Crystalex намерен вложить порядка 2 млрд рублей в локализацию производства на базе завода в Тихорецке на Кубани, это предприятие может стать единственным в России производителем богемского стекла. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе поездки в Чехию провел переговоры с собственниками Crystalex, являющегося самым знаменитым чешским стекольным заводом, работающим на рынке более 50 лет, инвесторы рассматривали возможность запустить производство на базе завода в Тихорецке.

"Гендиректор компании Crystalex Януш Томаш сообщил, что намеревается вложить порядка 2 млрд рублей в создание замкнутого цикла производства. По итогам встречи вице-губернатор дал поручение департаменту промышленной политики совместно с департаментом инвестиций и развития МСП составить дорожную карту по реализации проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что производство планируется локализовать на базе завода в Тихорецке, так как сейчас это единственное в России предприятие, где занимаются декорированием богемского стекла из Чехии, мощность производства составляет порядка 300 тыс. изделий в год, продукцию поставляют во все регионы страны. Направление декорирования чешского стекла работает в Тихорецком районе с 2013 года.