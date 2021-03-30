В России вылов минтая на конец марта снизился на 17,1%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вылов минтая в РФ с начала года по 28 марта 2021 года снизился на 17,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 720 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Вылов минтая на 28 марта 2021 года в Дальневосточном бассейне составил 720 тыс. тонн, что на 148,6 тыс. тонн (или на 17,1%) меньше уровня аналогичного периода 2020 года", - отметили в ведомстве.

В Росрыболовстве также сообщили, что с начала года в России тихоокеанской сельди добыто 89,1 тыс. тонн, что на 54,4% превышает уровень 2020 года, в том числе в Северо-Охотоморской подзоне - 80,4 тыс. тонн (рост на 40,8%). С начала года трески в Дальневосточном бассейне добыто 50,5 тыс. тонн, что соответствует уровню 2020 года.

По данным ведомства, на промысле минтая в Охотском море находилось 93 судна, на промысле сельди - два судна, на промысле трески - три судна. Степень загрузки холодильных мощностей в портах Приморского края составляет 78,9%. Всего за прошедшую неделю в западные и центральные регионы России железнодорожным транспортом отправлено 15,7 тыс. тонн рыбопродукции.