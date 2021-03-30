В Минюсте назвали решение по Ощадбанку прецедентным для целой группы "крымских" дел

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Парижа, отменившего взыскание с России $1,3 млрд по иску Ощадбанка из-за активов в Крыму, стало прецедентным для целой группы "крымских" дел. Об этом сообщил журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Сегодняшнее прецедентное для целой группы "крымских" дел на общую сумму более $13 млрд решение французского суда - результат почти двухлетней профессиональной работы нашей юридической команды", - сказал он. "Мы рады, что основанные на международном праве аргументы об отсутствии у инвестиционных арбитражей компетенции по такого рода искам были услышаны", - добавил Гальперин.

30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины". В своем решении апелляционный суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора. В частности, Россия доказала, что так как крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, оно не подпадает под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Также суд подтвердил позицию РФ об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права. "Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях", - считает Минюст.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на $1,3 млрд.