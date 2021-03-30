Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,12-0,53%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ в ходе торговой сессии во вторник отошел в зону отрицательных значений. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 3525,23 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1460,32 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:39 мск вырос на 0,32%, до 76 руб., евро - на 0,03%, до 89,05 руб.

"Доходность десятилетних гособлигаций США вновь пошла вверх и подобралась к максимумам за 14 месяцев вблизи 1,8% на фоне роста инфляционных ожиданий. Давление на рисковые активы также продолжает оказывать третья волна пандемии коронавируса в странах Европы, а также Бразилии, ЮАР и других", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Далее внимание инвесторов будет переходить к предстоящему в четверг заседанию ОПЕК+, которое решит, сохранят ли мировые экспортеры уровень добычи нефти в мае или ослабят квоты. Консенсус ожиданий уверенно склоняется в сторону более осторожного варианта, также отметил эксперт.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent во вторник потерял около 1,7%, снизившись до $63,9 за баррель.

Рынок акций

В хорошем плюсе держатся акции "ПИК" (+3,69%), обновившие максимум на уровне 890 руб. "У девелопера довольно амбициозные рабочие планы, и пока кредитные ставки остаются не очень высокими, здесь все будет неплохо. Бумаги компании могут консолидироваться в пределах 850-890 руб., но при удобном случае пойдут вверх к 900 руб.", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Неплохо во вторник выглядят и расписки TCS (+3,51%). "Бумаги предпринимают новую попытку выйти за пределы "боковика" 4198-4596 руб., если это удастся, целью покупателей станет рубеж 4625 руб. - мартовский максимум", - также считает Бодрова.

Список дневных аутсайдеров возглавили акции "Полиметалла" (-2,13%) на фоне провала цены на золото. "Золото дешевеет ввиду натиска доллара. Тройская унция падает к $1683 и может сползти к $1650. Акции "Полиметалла" обновили локальное "дно" около 1452 руб. и стремятся к 1435 руб.", - также рассказала аналитик.

Прогноз на 31 марта

Завтра настроения на рынках могут сохраниться смешанными, полагает Александр Бахтин. В этот день также ожидается выход важной статистики. "Утром тон общим настроениям может задать публикация мартовских индексов деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР. Днем обратим внимание на данные по рынку труда Германии за март, в частности изменение количества безработных. Во второй половине дня важную статистику ждем из США - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март, февральский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и недельные данные по запасам сырой нефти от EIA", - рассказал эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3485-3565 пунктов, курс рубля к доллару - 75,5-76,5 руб.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, улучшение динамики бумаг банковского сектора (они оказались в лидерах роста на торгах в Европе) свидетельствует о сокращении оценочных краткосрочных рисков по фондовому сегменту и шансы повышения российского рынка акций завтра преобладают.

Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3470-3555 пунктов, а также 75,55-76,45 руб. и 88,50-89,85 руб. соответственно.