Крупнейшие торговые сети России продолжат выполнять соглашения по сахару и маслу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские торговые сети - "Магнит", "Лента", X5 Retail Group, а также региональные ретейлеры, входящие в Союз независимых сетей России (более 40 сетей из 30 регионов страны) пролонгировали соглашения по стабилизации цен на масло и сахар в России. Об этом ТАСС сообщили их представители.

"Магнит" остается в соглашении", - отметил его представитель. Представитель "Ленты" также подтвердил, что торговая сеть из соглашений не вышла. Пресс-служба X5 Retail Group, управляющей сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель", также подтвердила, что сеть осталась в соглашениях.

"Региональный ретейл в нашем лице готов к продолжению работы. В рамках условий соглашений мы готовы обеспечивать население данными товарами на полках своих магазинов от Калининграда до Камчатки", - сообщил ТАСС директор СНСР Иван Бабухадзе.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что соглашения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло будут продлены автоматически, если участники не решат выйти из них.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительстве. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента Владимира Путина.