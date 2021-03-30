Расширение участка самой загруженной трассы в Вологодской области завершат на год раньше

ВОЛОГДА, 30 марта. /ТАСС/. Дорожные службы завершат на год раньше срока реконструкцию и расширение до четырех полос участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога - наиболее загруженной и аварийной в Вологодской области. Участок от развязки на станцию Дикая до поворота на Стризнево в Вологодском районе дорожники обещают сдать в 2023 году, ранее его планировали завершить в 2024 году, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы губернатора области.

Сейчас рабочие строят разворотный путепровод в районе поселка Сосновка Вологодского района. "Это будет первая в Вологодской области полностью монолитная транспортная развязка. Такое двухуровневое сооружение необходимо для безопасного и удобного проезда водителей. Оно позволит не пересекать встречные направления, а поворачивать налево в Сосновку или Киндеево, съезжая с трассы, не будет возникать лобовых столкновений. Сооружение на восемь разворотных петель. Работы ведутся опережающими темпами, мы планируем завершить расширение участка трассы А-114 в Вологодском районе на год раньше", - привела пресс-служба слова главного инженера ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.

По словам главы Вологодского района Сергея Жестянникова, этот участок автодороги является самым загруженным в районе. В Сосновке много жителей, летом их количество увеличивается. На сегодня левый поворот на Сосновку опасен. По информации правительства региона, на сегодня трасса А-114 - самая загруженная и одна из наиболее аварийных в области. В прошлом году здесь погиб 21 человек, почти половина от числа погибших на федеральных автодорогах в регионе. С начала 2021 года погибли 10 человек, что в пять раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. До 2023 года планируется расширить участок в 21 км. На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей.

Как отметил губернатор Олег Кувшинников, по А-114 проезжает до 40 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря поддержке президента России Владимира Путина принято решение о расширении трассы до четырех полос на всем ее протяжении от Вологды до Череповца. Уже построено 24 км, ведутся работы по реконструкции участка в 21 км в Вологодском районе. "Следующий этап - расширение участка от Шексны до аэропорта Череповца. Мы планируем сделать в четырехполосном исполнении 30 км. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации, затем будем обращаться в министерство транспорта по финансированию. Наша задача - чтобы вся трасса от Вологды до Череповца стала четырехполосной", - сказал Кувшинников.

В сентябре 2020 года сообщалось, что весь участок от Вологды до Череповца планируется расширить к 2026 году. Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.