Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

"Минцифры совместно с Минпромторгом до конца апреля должны разработать и создать экспериментальные стенды, которые позволят улучшить развитие спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Экспериментальные стенды - это пилотные площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров", - сообщили в аппарате.

Как прокомментировал вице-премьер, целью создания таких "полигонов" является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка. Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции. Помимо этого, стенды позволят потребителям, якорным заказчикам более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно.

К реализации мероприятий будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники, производители российской электронной продукции и микропроцессоров и федеральные органы власти.

В аппарате отметили, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил в полномочия вице-премьера Чернышенко формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности.