"Известия": более 700 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов появилось в марте

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Количество мошеннических сайтов, через которые якобы можно обзавестись билетами на самолет, выросло в марте этого года более чем вдвое - с 300 до 700. Причем фейковые порталы ориентированы на русскоговорящую аудиторию. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Infosecurity a Softline Company.

"С начала марта в интернете зарегистрировано более 700 доменов, на которых располагаются мошеннические сайты по продаже авиабилетов. Такие сайты появлялись и раньше, однако в среднем за месяц их было намного меньше - около 300", - сообщил газете руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев. Он отметил, что эти порталы ориентированы на русскоговорящую аудиторию и наиболее распространенными словами в адресе сайта выступают avia, bilet, travel, ticket. Трухачев добавил, что обычно такой сайт действует несколько дней, а потом переезжает на новый домен.

Эксперт уточнил, что злоумышленники создают порталы несуществующих турагентств. Они используют реальные сведения по авиаперелетам, но с более низкой стоимостью билетов. Мошенники также стараются как можно быстрее перевести пользователя на страницу с оплатой и ввода данных банковской карты. "Бонусом является кража персональных данных человека", - заметил Трухачев.

Ссылки на мошеннические сайты чаще всего приходят в сообщениях на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети, где предлагаются различные привилегии, например, скидки на билеты. Фейк от реального сайта отличить несложно: иногда название платформы может быть написано правильно, но с одним лишним словом, а в текстах часто встречаются ошибки, рассказала изданию старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Для защиты пользователей от мошеннических сайтов сервис Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект настоящийбилет.рф, где можно проверить подлинность сайта.