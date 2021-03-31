Суд Виргинских островов принял обеспечительные меры к украинской компании по спору с ВЭБ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Верховный суд Британских Виргинских островов принял обеспечительные меры в отношении украинской судоходной компании Fishing Company SA. Решение запрещает выводить активы с целью сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ, говорится в сообщении пресс-службы российской госкорпорации.

"Суд Британских Виргинских Остовов принял обеспечительные меры, запрещающие принадлежащей Украине компании Fishing Company SA выводить активы с целью сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ. Запрет касается, том числе Украинских морских судов", - отметили в пресс-службе.

В ВЭБ.РФ уточнили, что ранее стало известно о работе Госрыболовства Украины по отчуждению данных кораблей, чтобы помешать российской госкорпорации добиться исполнения решений Стокгольмского арбитража. Решения в пользу ВЭБ.РФ были вынесены в рамках иска, который госкорпорация предъявила к Украине из-за экспроприации акций своей "дочки" - Проминвестбанка.

"Мы приветствуем решения суда БВО, который справедливо помешал Украине уклоняться от ответственности за незаконную экспроприацию. Вместо того, чтобы исполнять свои обязательства в соответствии с нормами международного права, Украина предпочитает прятать активы. ВЭБ.РФ добросовестно инвестировал в экономику Украины и теперь сделает все возможное для возвращения экспроприированных инвестиций", - прокомментировал решение суда главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов, чьи слова привела пресс-служба.

В декабре прошлого года Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A. Постановление стало результатом вынесения 10 апреля 2020 года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В них Украину обязали возместить ВЭБ расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору о Проминвестбанке.

Ситуация с Проминвестбанком

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.