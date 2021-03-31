Чистый убыток ретейлера "О’Кей" в 2020 году достиг 1,44 млрд руб.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чистый убыток ретейлера "О’Кей" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО 16) в 2020 году составил 1,44 млрд рублей против прибыли в 747 млн рублей по итогам 2019 года, говорится в сообщении компании.

Выручка группы увеличилась на 5,6% в годовом выражении, до 174 млрд рублей. Показатель EBITDA ГК "О’Кей" вырос на 5,5% в годовом выражении, до 14,8 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA составила 8,5%.

Показатель EBITDA дискаунтеров "Да!" по итогам 2020 года увеличился до 784 млн рублей по сравнению с убытком в размере 215 млн рублей, полученным годом ранее, благодаря росту выручки и повышению эффективности дискаунтеров. Показатель EBITDA гипермаркетов "О’Кей" в 2020 году снизился на 1,6% в годовом выражении, до 14 млрд рублей. Снижение главным образом связано с уменьшением арендного дохода и сокращением неденежной прибыли от модификации договоров аренды (по МСФО 16 в 2020 году по сравнению с 2019 годом).

Чистый долг в годовом выражении по состоянию на 31 декабря 2020 года - отношение процентных обязательств к EBITDA составило 3,6x против 3,7x по итогам 2019 года.

В 2021 году компания планирует открыть пять - семь гипермаркетов в новой концепции в основных регионах присутствия ретейлера, а также 30-40 новых дискаунтеров.

По состоянию на 31 декабря 2020 года под управлением группы находилось 77 гипермаркетов "О’Кей" и 118 дискаунтеров "Да!".