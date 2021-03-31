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Матвиенко похвалила главу Минсельхоза за "детальное знание отрасли"

Спикер Совфеда оценила, как Дмитрий Патрушев профессионально отвечал на каждый вопрос. По ее словам, создалось впечатление, что министр начинал карьеру трактористом
Cпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Cпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за знание отрасли. По ее словам, складывается ощущение, что министр "начинал свою карьеру трактористом".

В рамках правительственного часа на заседании Совфеда в среду Патрушев рассказал о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

"Вот раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного. Вы так погрузились в тему, такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом как минимум", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что министр знает отрасль до деталей, небезразлично и неформально откликается на проблемы.

"Вы настолько профессионально отвечаете на каждый вопрос, погружены полностью в проблемы. Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - добавила спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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