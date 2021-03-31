Матвиенко похвалила главу Минсельхоза за "детальное знание отрасли"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за знание отрасли. По ее словам, складывается ощущение, что министр "начинал свою карьеру трактористом".

В рамках правительственного часа на заседании Совфеда в среду Патрушев рассказал о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

"Вот раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного. Вы так погрузились в тему, такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом как минимум", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что министр знает отрасль до деталей, небезразлично и неформально откликается на проблемы.

"Вы настолько профессионально отвечаете на каждый вопрос, погружены полностью в проблемы. Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - добавила спикер Совфеда.